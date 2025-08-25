Logo R7.com
Caixa paga hoje parcela de agosto do Bolsa Família para NIS final 6

Foto: Roberta Aline/MDSA Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (25) a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, o valor médio neste mês chega a R$ 671,54.

