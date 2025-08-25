Caixa paga hoje parcela de agosto do Bolsa Família para NIS final 6
Foto: Roberta Aline/MDSA Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (25) a parcela de agosto do...
Foto: Roberta Aline/MDSA Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (25) a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, o valor médio neste mês chega a R$ 671,54.
Foto: Roberta Aline/MDSA Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (25) a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, o valor médio neste mês chega a R$ 671,54.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do pagamento e como isso pode impactar as famílias beneficiadas!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do pagamento e como isso pode impactar as famílias beneficiadas!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: