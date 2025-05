Caixa prorroga prazo para aditamento do Novo Fies referente ao primeiro semestre de 2025 Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilEstudantes que utilizam o Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 07h06 (Atualizado em 13/05/2025 - 07h06 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilEstudantes que utilizam o Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ganharam mais tempo para regularizar ou alterar seus contratos com a Caixa Econômica Federal. O prazo para o aditamento do primeiro semestre de 2025 foi prorrogado até 30 de junho, segundo anunciou a instituição.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as novidades do Novo Fies!

