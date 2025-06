Calderano e Bruna Takahashi ficam com o vice nas duplas mistas do WTT Foto: WTTHugo Calderano também disputou, ao lado da namorada Bruna Takahashi, a decisão das duplas... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 22h35 ) twitter

Taktá

Foto: WTTHugo Calderano também disputou, ao lado da namorada Bruna Takahashi, a decisão das duplas mistas no WTT Star Contender, na Eslovênia. Foi a primeira final da parceria no Circuito Mundial, mas o casal brasileiro terminou com o vice-campeonato ao ser superado pelos sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin.

