Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Calderano e Takahashi avançam às quartas nas duplas mistas do Europe Smash

Foto: Divulgação / WTTOs mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação / WTTOs mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no Europe Smash, em Malmo (Suécia), e garantiram vaga inédita nas quartas de final nas duplas mistas. O torneio, considerado o equivalente ao Grand Slam do tênis por reunir a elite da modalidade e distribuir mais pontos no ranking, começou nesta terça-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.