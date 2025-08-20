Calderano e Takahashi avançam às quartas nas duplas mistas do Europe Smash Foto: Divulgação / WTTOs mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 23h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / WTTOs mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no Europe Smash, em Malmo (Suécia), e garantiram vaga inédita nas quartas de final nas duplas mistas. O torneio, considerado o equivalente ao Grand Slam do tênis por reunir a elite da modalidade e distribuir mais pontos no ranking, começou nesta terça-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

Leia Mais em Taktá:

Tebet defende revisão de gastos e cortes em subsídios

Vitória amarga sequência sem vencer no Barradão

Hassan explica ausência do PP em sessão e nega mudança de partido; ‘Vamos aguardar’