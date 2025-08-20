Calderano e Takahashi avançam às quartas nas duplas mistas do Europe Smash
Foto: Divulgação / WTTOs mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no Europe Smash, em Malmo (Suécia), e garantiram vaga inédita nas quartas de final nas duplas mistas. O torneio, considerado o equivalente ao Grand Slam do tênis por reunir a elite da modalidade e distribuir mais pontos no ranking, começou nesta terça-feira (19).
