Calderano faz história e chega à final inédita do Mundial de tênis de mesa

Foto: Wander Roberto/COBHugo Calderano está na final do Campeonato Mundial de tênis de mesa, disputado em Doha, no Catar. A decisão será neste domingo (25), às 9h30 (horário de Brasília), contra o chinês Wang Chuqin, número 2 do ranking. É a primeira vez que um atleta fora da Ásia e da Europa chega à final do principal torneio da modalidade fora dos Jogos Olímpicos.

