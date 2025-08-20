Calendário de 2026 terá 11 feriados prolongados; confira
Foto: Ilustrativa/PexelsDepois de um 2025 sem muitos feriados prolongados, 2026 promete ter um calendário com...
Foto: Ilustrativa/PexelsDepois de um 2025 sem muitos feriados prolongados, 2026 promete ter um calendário com 11 “feriadões”, dando para se programar e aproveitar os dias de descanso para viajar bastante. Entre feriados nacionais e regionais, como o de 2 de julho, o feriado poderá ser emendado em até 5 dias de folga!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os feriados e planejar suas folgas!
