Calendário de 2026 terá 11 feriados prolongados; confira Foto: Ilustrativa/PexelsDepois de um 2025 sem muitos feriados prolongados, 2026 promete ter um calendário com... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Ilustrativa/PexelsDepois de um 2025 sem muitos feriados prolongados, 2026 promete ter um calendário com 11 “feriadões”, dando para se programar e aproveitar os dias de descanso para viajar bastante. Entre feriados nacionais e regionais, como o de 2 de julho, o feriado poderá ser emendado em até 5 dias de folga!

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os feriados e planejar suas folgas!

Leia Mais em Taktá:

Vitória vence e avança para as quartas de finais da Copa do Nordeste Sub-20

Agerba suspende operações no Terminal Marítimo de Vera Cruz

Moraes: bancos brasileiros podem ser punidos se seguirem sanções dos EUA