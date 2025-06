Câmara de Salvador analisa projeto que obriga supermercados a oferecer assentos prioritários Foto: Antonio Queirós/CMSA Câmara Municipal de Salvador analisa o Projeto de Lei nº 218/2025, que... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h57 ) twitter

Foto: Antonio Queirós/CMSA Câmara Municipal de Salvador analisa o Projeto de Lei nº 218/2025, que obriga supermercados da capital baiana a disponibilizar assentos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gestantes, idosos, pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida e responsáveis com criança de colo.

