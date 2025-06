Câmara de Salvador discute diretrizes orçamentárias de 2026 em audiência pública Foto: Valter Pontes / Secom PMSA Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h37 ) twitter

Foto: Valter Pontes / Secom PMSA Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Salvador realizará uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício financeiro de 2026. O encontro ocorrerá no dia 9 de junho, às 9h30, no auditório do Edifício Bahia Center, localizado na Rua Rui Barbosa.

