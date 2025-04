Câmara debate organização do Carnaval 2026 em reunião na próxima segunda-feira (7) Foto: Divulgação / CMSA organização do Carnaval de 2026 entra em pauta na próxima segunda-feira... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h06 ) twitter

Foto: Divulgação / CMSA organização do Carnaval de 2026 entra em pauta na próxima segunda-feira (7), quando vereadores e representantes do setor participam de uma reunião para discutir o planejamento da festa. O encontro, segundo o vereador Claudio Tinoco (União), servirá para analisar relatórios e indicadores do último Carnaval, identificando pontos que podem ser aprimorados.

