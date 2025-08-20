Câmara debate projeto de lei que cria regras para proteger crianças nas redes sociais Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados O Projeto de Lei 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, entrou... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 04h37 ) twitter

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados O Projeto de Lei 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, entrou na pauta da Câmara dos Deputados nesta semana após a repercussão de um vídeo do influenciador Felca Bressanim Pereira, que denunciou o uso de perfis com crianças e adolescentes em situações inadequadas para atrair engajamento e monetização nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!

