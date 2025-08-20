Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Câmara debate projeto de lei que cria regras para proteger crianças nas redes sociais

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados O Projeto de Lei 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, entrou...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados O Projeto de Lei 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, entrou na pauta da Câmara dos Deputados nesta semana após a repercussão de um vídeo do influenciador Felca Bressanim Pereira, que denunciou o uso de perfis com crianças e adolescentes em situações inadequadas para atrair engajamento e monetização nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.