Câmara marca sessão para debater segurança infantil na internet

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para quarta-feira...

Foto: Arquivo / EBC.O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para quarta-feira (20) uma sessão da comissão geral destinada a discutir medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. O colegiado será formado por parlamentares e convidados.

