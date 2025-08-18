Câmara marca sessão para debater segurança infantil na internet
Foto: Arquivo / EBC.O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para quarta-feira (20) uma sessão da comissão geral destinada a discutir medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. O colegiado será formado por parlamentares e convidados.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante discussão e as medidas que estão sendo propostas!
