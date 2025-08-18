Câmara marca sessão para debater segurança infantil na internet Foto: Arquivo / EBC.O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para quarta-feira... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Arquivo / EBC.O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para quarta-feira (20) uma sessão da comissão geral destinada a discutir medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. O colegiado será formado por parlamentares e convidados.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante discussão e as medidas que estão sendo propostas!

Leia Mais em Taktá:

MPBA abre concurso para promotor de Justiça Substituto

Vitória entra no Z-4 após fim da rodada do fim de semana

Alerta de chuva: Salvador e 77 cidades da Bahia em atenção máxima