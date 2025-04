Câmara Municipal de Salvador realiza sua primeira votação nesta quarta-feira Foto: Reprodução/Antonio QueirósCâmara Vereadores SalvadorCinema ao Ar Livre e mais de 200 textos são aprovados... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 22h26 ) twitter

Câmara Vereadores Salvador

Foto: Reprodução/Antonio QueirósCâmara Vereadores SalvadorCinema ao Ar Livre e mais de 200 textos são aprovados na 1° votação do ano pelos vereadores da Câmara Municipal de Salvador (CMS), nesta quarta-feira (02). Os textos analisados incluem projetos de resolução, indicações, moções e requerimentos internos, e foram pautados a partir de um acordo prévio entre os legisladores. No entanto, com divergências na votação, o que acarretou em aprovação sem unanimidade.

Saiba mais sobre as propostas e a votação acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

