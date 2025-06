Câmara Municipal de Salvador retoma sessões no Paço Municipal após incêndio Foto: Antonio Queiros/CMSAs sessões ordinárias da Câmara Municipal de Salvador retornam, a partir desta segunda-feira... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Antonio Queiros/CMSAs sessões ordinárias da Câmara Municipal de Salvador retornam, a partir desta segunda-feira (2), ao Plenário Cosme de Farias, no Paço Municipal, no Centro Histórico. As atividades estavam sendo realizadas, de forma provisória, no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, desde o incêndio ocorrido em 24 de fevereiro, que danificou parte do telhado e da rede elétrica do prédio.

