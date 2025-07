Câmaras de Comércio dos EUA e do Brasil pedem que Trump suspenda tarifas sobre produtos brasileiros Foto: Embaixada dos EUA / DivulgaçãoA U.S. Chamber of Commerce e a Câmara Americana de... Taktá|Do R7 16/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 04h37 ) twitter

Foto: Embaixada dos EUA / DivulgaçãoA U.S. Chamber of Commerce e a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) divulgaram nesta semana uma nota conjunta em que solicitam ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor no próximo dia 1º de agosto.

