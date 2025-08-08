Câmeras corporais chegam a mais 10 unidades da PM na Bahia
Foto: Rafael Rodrigues | SSP-BA.Policiais militares de mais dez unidades da capital e da Região...
Foto: Rafael Rodrigues | SSP-BA.Policiais militares de mais dez unidades da capital e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) passam a usar, a partir desta sexta-feira (8), as Câmeras Corporais Operacionais (CCOs).
Foto: Rafael Rodrigues | SSP-BA.Policiais militares de mais dez unidades da capital e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) passam a usar, a partir desta sexta-feira (8), as Câmeras Corporais Operacionais (CCOs).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança pública na Bahia!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança pública na Bahia!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: