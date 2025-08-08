Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Câmeras corporais chegam a mais 10 unidades da PM na Bahia

Foto: Rafael Rodrigues | SSP-BA.Policiais militares de mais dez unidades da capital e da Região...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues | SSP-BA.Policiais militares de mais dez unidades da capital e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) passam a usar, a partir desta sexta-feira (8), as Câmeras Corporais Operacionais (CCOs).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança pública na Bahia!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.