Câmeras irregulares são retiradas em Massaranduba Foto: 17ª CIPM.Quatro câmeras de videomonitoramento foram retiradas por policiais militares da 17ª CIPM na... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h59 )

Foto: 17ª CIPM.Quatro câmeras de videomonitoramento foram retiradas por policiais militares da 17ª CIPM na manhã desta quinta-feira (21) no bairro de Massaranduba. Os equipamentos estavam fixados em postes de iluminação em pontos estratégicos da região. Durante rondas, a equipe identificou a instalação e realizou a remoção imediata. O material apreendido foi encaminhado para a 3ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

