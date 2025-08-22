Câmeras irregulares são retiradas em Massaranduba
Foto: 17ª CIPM.Quatro câmeras de videomonitoramento foram retiradas por policiais militares da 17ª CIPM na...
Foto: 17ª CIPM.Quatro câmeras de videomonitoramento foram retiradas por policiais militares da 17ª CIPM na manhã desta quinta-feira (21) no bairro de Massaranduba. Os equipamentos estavam fixados em postes de iluminação em pontos estratégicos da região. Durante rondas, a equipe identificou a instalação e realizou a remoção imediata. O material apreendido foi encaminhado para a 3ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada.
Foto: 17ª CIPM.Quatro câmeras de videomonitoramento foram retiradas por policiais militares da 17ª CIPM na manhã desta quinta-feira (21) no bairro de Massaranduba. Os equipamentos estavam fixados em postes de iluminação em pontos estratégicos da região. Durante rondas, a equipe identificou a instalação e realizou a remoção imediata. O material apreendido foi encaminhado para a 3ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada.
Saiba mais sobre essa ação e suas implicações no site do nosso parceiro Taktá.
Saiba mais sobre essa ação e suas implicações no site do nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: