Câmeras irregulares são retiradas em Massaranduba

Foto: 17ª CIPM.Quatro câmeras de videomonitoramento foram retiradas por policiais militares da 17ª CIPM na...

Foto: 17ª CIPM.Quatro câmeras de videomonitoramento foram retiradas por policiais militares da 17ª CIPM na manhã desta quinta-feira (21) no bairro de Massaranduba. Os equipamentos estavam fixados em postes de iluminação em pontos estratégicos da região. Durante rondas, a equipe identificou a instalação e realizou a remoção imediata. O material apreendido foi encaminhado para a 3ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

