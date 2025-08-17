‘Caminhada Contra o Feminicídio’ acontece neste domingo (17) em Salvador Divulgação/BBA capital baiana recebe neste domingo (17), a partir das 7h, a “Caminhada Contra o... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 06h57 ) twitter

Divulgação/BBA capital baiana recebe neste domingo (17), a partir das 7h, a “Caminhada Contra o Feminicídio”, reunindo autoridades, representantes de órgãos de proteção à mulher, associações e membros da sociedade civil. A iniciativa percorre o trajeto do Clube Espanhol até o Farol da Barra, com o objetivo de chamar atenção para a violência de gênero e engajar a população na prevenção de casos de feminicídio.

