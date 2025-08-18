Caminhão desgovernado invade festa e deixa 14 feridos Foto: Reprodução / Redes sociais.Um caminhão desgovernado provocou um acidente grave na madrugada deste domingo... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um caminhão desgovernado provocou um acidente grave na madrugada deste domingo (17) durante a Festa de Agosto, em Itaberaí, Goiás. O veículo, pertencente à equipe da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, invadiu a área onde estavam instalados banheiros químicos e deixou ao menos 14 pessoas feridas.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Operação apreende 35 aves silvestres em feira livre

Definidas as semifinais do Brasileirão Feminino

Emerson Pinheiro, corredor atropelado na Pituba, segue na UTI