Caminhão desgovernado invade festa e deixa 14 feridos

Um caminhão desgovernado provocou um acidente grave na madrugada deste domingo...

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um caminhão desgovernado provocou um acidente grave na madrugada deste domingo (17) durante a Festa de Agosto, em Itaberaí, Goiás. O veículo, pertencente à equipe da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, invadiu a área onde estavam instalados banheiros químicos e deixou ao menos 14 pessoas feridas.

