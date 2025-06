Caminhão furtado no Imbuí é recuperado pela PM em Cassange Foto: Divulgação/Polícia MilitarUm caminhão furtado na madrugada desta sexta-feira (6), no bairro do Imbuí, foi... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h56 ) twitter

Foto: Divulgação/Polícia MilitarUm caminhão furtado na madrugada desta sexta-feira (6), no bairro do Imbuí, foi localizado por uma guarnição do Batalhão Apolo no bairro de Cassange, em Salvador. Após a localização, o veículo foi removido e apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

