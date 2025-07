Caminhão tomba e interdita parcialmente BR-116 em Feira de Santana Foto: PRF/DivulgaçãoA Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parcialmente um trecho da BR-116, em Feira de... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: PRF/DivulgaçãoA Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parcialmente um trecho da BR-116, em Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia, na manhã desta sexta-feira (4), após o tombamento de um caminhão carregado de mangas. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu no sentido crescente da rodovia. A carga se espalhou por parte da via e pelo acostamento central, causando transtornos no trânsito. Equipes da PRF estão no local para realizar os procedimentos de retirada da carga e garantir a segurança dos motoristas. Não houve registro de feridos.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Tiros na Portelinha assustam passageiros na Estação da Lapa

Polícia prende “Grude” e desarticula liderança do tráfico em Porto Seguro

Quatro suspeitos morrem em confronto com a PM em Fazenda Coutos, em Salvador