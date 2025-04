Caminhonete é flagrada com carga irregular e licenciamento vencido na BR-101 PRF-BADurante uma fiscalização na BR-101, no distrito de Humildes, em Feira de Santana, uma caminhonete... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 15h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Durante uma fiscalização na BR-101, no distrito de Humildes, em Feira de Santana, uma caminhonete foi flagrada transportando uma mudança de forma irregular nesta sexta-feira (25). A carga estava solta, sem o dispositivo de amarração adequado, e excedia os limites e dimensões do veículo. A situação representava risco de acidentes graves, já que os objetos poderiam cair na pista. Após a abordagem, a equipe de fiscalização emitiu as notificações pelas infrações e determinou a retirada da carga para transporte adequado. Também foi constatado que o veículo, modelo Strada, estava com o licenciamento vencido. O carro foi recolhido ao pátio e só será liberado após a regularização das pendências.

Saiba mais sobre essa fiscalização e suas implicações no site do nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Carta escrita por sobrevivente do Titanic é vendida por R$ 2,4 milhões em leilão

Produtos da Shein ficam até 377% mais caros após nova taxação

Mulher confessa assassinato de empresário em Feira de Santana