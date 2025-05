Campanha Maio Laranja leva ações educativas ao metrô de Salvador Fotos: Amanda Ercília/GOVBAComo parte da mobilização nacional do Maio Laranja, mês dedicado ao enfrentamento do... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h44 ) twitter

Fotos: Amanda Ercília/GOVBAComo parte da mobilização nacional do Maio Laranja, mês dedicado ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, a Estação Rodoviária do metrô de Salvador recebeu, nesta quinta-feira (15), uma série de ações educativas voltadas à conscientização da população.

