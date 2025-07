Campo do Pata Pata é requalificado e entregue à comunidade de Valéria Foto: Betto Jr./Secom PMSA Prefeitura de Salvador entregou neste sábado (19) a requalificação do Campo... Taktá|Do R7 20/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h57 ) twitter

Foto: Betto Jr./Secom PMSA Prefeitura de Salvador entregou neste sábado (19) a requalificação do Campo do Pata Pata, localizado no bairro de Valéria. Com investimento de R$ 1,2 milhão, a intervenção recuperou por completo o espaço, que possui 110 metros de comprimento por 75 de largura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as melhorias realizadas!

