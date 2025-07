Cancela a praia do fim de semana! Chuva deve persistir em Salvador, confira a previsão do tempo Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaA chuva marca presença em Salvador e na Região Metropolitana... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaA chuva marca presença em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) durante todo o fim de semana, segundo previsão meteorológica do Climatempo. A combinação de nuvens carregadas, pancadas isoladas e ventos moderados mantém o clima instável e deve deixar as praias vazias no fim de semana para os soteropolitanos.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e como se preparar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

