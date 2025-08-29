Câncer de pulmão em não fumantes já representa 15% dos diagnósticos Foto: Fiocruz / DivulgaçãoNo início de 2022, a professora aposentada Claudete Felix de Souza, de... Taktá|Do R7 29/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 03h37 ) twitter

Foto: Fiocruz / DivulgaçãoNo início de 2022, a professora aposentada Claudete Felix de Souza, de 65 anos, começou a sentir dores nas costas que a impediam de dormir. Como havia contraído chikungunya pouco antes, achou que eram sequelas da doença. Mas a dor não passou. Logo depois, percebeu alterações na respiração. Passou por fisioterapia e consultas com diversos especialistas até que um cardiologista identificou comprometimento da capacidade pulmonar e líquido nos pulmões.

Para entender mais sobre essa preocupante realidade e a importância do diagnóstico precoce, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

