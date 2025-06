Canta Bahia 2025 anuncia programação com Bruna Karla, Nengo Vieira e Anderson Freire; confira Foto: DivulgaçãoO festival gospel Canta Bahia 2025 será realizado nos dias 4 e 5 de... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 19h56 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO festival gospel Canta Bahia 2025 será realizado nos dias 4 e 5 de julho, no Parque de Exposições de Salvador. Gratuito, o evento confirmou artistas como Bruna Karla, Nengo Vieira e Anderson Freire entre as atrações principais.

