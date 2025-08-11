Logo R7.com
Cantor 7Kssio apresenta evolução após acidente de moto

Foto: Reprodução/Redes Sociais. Internado há duas semanas no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após sofrer um acidente de moto, o cantor 7Kssio apresenta sinais de melhora. De acordo com informações da equipe médica, o artista está em processo de extubação, já abriu os olhos e vem respondendo positivamente a estímulos.

