Cantor Netinho é internado e inicia terceira fase de tratamento contra câncer em Salvador ReproduçãoO cantor Netinho foi novamente internado nesta segunda-feira (28) no Hospital Aliança Star, em Salvador,... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

ReproduçãoO cantor Netinho foi novamente internado nesta segunda-feira (28) no Hospital Aliança Star, em Salvador, para iniciar a terceira etapa do tratamento contra o câncer no sistema linfático. O diagnóstico foi revelado em março, após o artista ser hospitalizado em fevereiro com fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde do cantor!

Leia Mais em Taktá:

“Eu vou acompanhar”, afirma Jerônimo Rodrigues sobre o fim da concessão da ViaBahia, que se arrasta há meses

Cantor é assassinado e guarda municipal é apontado como suspeito em Itabela

Jerônimo Rodrigues fala sobre investigação MPF sobre riscos ambientais da Ponte Salvador-Itaparica