Capitania dos Portos da Bahia apreende 61 motos aquáticas em 2025 Divulgação: Marinha do Brasil A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) intensificou a fiscalização do... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Divulgação: Marinha do Brasil A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) intensificou a fiscalização do tráfego aquaviário na Baía de Todos-os-Santos e registrou 61 motos aquáticas apreendidas desde o início do ano. Somente em agosto, foram 14 embarcações retidas, com destaque para a última quinta-feira (21), quando cinco unidades foram recolhidas em um único dia.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Frio marca presença em Vitória da Conquista; veja a temperatura para o fim de semana

AGENDA TAKTÁ: Sertanejo, samba e MPB movimentam Salvador

Brasil estreia com vitória sobre a Grécia no Mundial de Vôlei