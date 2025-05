Cardeais de vestimentas pretas chamam atenção no início do conclave no Vaticano, entenda Vatican MediaDurante o juramento dos cardeais no início do conclave, realizado nesta quarta-feira (7) na...

Taktá|Do R7 07/05/2025 - 16h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share