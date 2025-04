Cardeal Becciu recua e não participará do conclave que escolherá sucessor de Francisco ReproduçãoO cardeal italiano Angelo Becciu anunciou nesta terça-feira (29) que não participará do conclave que... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 17h01 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h01 ) twitter

ReproduçãoO cardeal italiano Angelo Becciu anunciou nesta terça-feira (29) que não participará do conclave que escolherá o sucessor do papa Francisco, marcado para começar em 7 de maio. Em comunicado oficial, Becciu justificou a decisão como uma demonstração de respeito ao pontífice, morto no último dia 21 de abril.

