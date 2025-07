Carga com 431 pneus e carro roubado são recuperados pela polícia em Feira de Santana Foto: PC-BAUma carga com 431 pneus automotivos e um veículo com restrição de roubo foram... Taktá|Do R7 08/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: PC-BAUma carga com 431 pneus automotivos e um veículo com restrição de roubo foram recuperados pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (7), em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Segundo as investigações, os pneus são provenientes de um crime de estelionato cometido em Alagoinhas, município a cerca de 78 km de Feira. Já o automóvel foi roubado em Salvador, no último dia 1º de julho, conforme registro feito na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), na capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa operação policial.

Leia Mais em Taktá:

Bahia é o único clube brasileiro ainda vivo em quatro competições na temporada

Brasil registra primeiros casos da variante XFG da covid-19

PM desmonta central clandestina de videomonitoramento usada por criminosos em Porto Seguro