Carga de alimentos avaliada em R$ 80 mil é recuperada após roubo no Imbuí
23/05/2025 - 18h56

Divulgação/ Ascom- PCBACarga de alimentos com mais de 11 toneladas e o caminhão que a transportava foram roubados na quinta-feira (22), no bairro do Imbuí, em Salvador. O material, avaliado em R$ 80 mil, foi localizado horas depois em um depósito clandestino na BA-093, no município de Simões Filho, na região metropolitana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa recuperação impressionante!

