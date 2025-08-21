Carga de carne de valor milionário é recuperada pela polícia na Bahia
Divulgação/Ascom-PCBADois homens foram presos em flagrante, suspeitos de comercializar carnes roubadas em depósito clandestino. A...
Divulgação/Ascom-PCBA Dois homens foram presos em flagrante, suspeitos de comercializar carnes roubadas em depósito clandestino. A ocorrência aconteceu na quarta-feira (20), no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Durante a ação, foi recuperada uma carga avaliada em 1,5 milhão, que teria sido roubada na sexta-feira (15), no município de Euclides da Cunha, no interior do estado.
