Carille explica por que Rúben Rodrigues tem jogado pouco no Vitória; veja
27/07/2025 - 17h57

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaContratado no final do mês de junho, o meia português Rúben Rodrigues ainda não conseguiu se firmar entre os titulares do Vitória. O jogador disputou apenas dois jogos até aqui: primeiro contra o Botafogo e, mais recentemente, diante do Mirassol, no último sábado (26). A pouca utilização do camisa 20 gerou questionamentos, especialmente após o técnico Fábio Carille optar por improvisar Ronald como meia-atacante na ausência de Matheuzinho, deixando Rúben no banco e só o colocando nos minutos finais da partida.

