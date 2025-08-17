Carille lamenta empate do Vitória e cobra melhora física do elenco Foto: Reprodução/TV Vitória.Após o empate em 2 a 2 com o Juventude, no sábado (16),... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/TV Vitória.Após o empate em 2 a 2 com o Juventude, no sábado (16), no Barradão, o técnico Fábio Carille voltou a cobrar mais “malandragem” e condicionamento físico do elenco do Vitória. O time chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu a igualdade depois da expulsão do zagueiro Neris, aos 20 minutos do segundo tempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Justiça converte em preventiva a prisão de Cleydson Cardoso

Débora Santana nega tentativa de silenciar família de corredor

Corpos de servidoras públicas e jovem são velados no sul da Bahia