Carille lamenta empate do Vitória e cobra melhora física do elenco
Após o empate em 2 a 2 com o Juventude, no sábado (16),...
Foto: Reprodução/TV Vitória.Após o empate em 2 a 2 com o Juventude, no sábado (16), no Barradão, o técnico Fábio Carille voltou a cobrar mais “malandragem” e condicionamento físico do elenco do Vitória. O time chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu a igualdade depois da expulsão do zagueiro Neris, aos 20 minutos do segundo tempo.
