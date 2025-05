Carlo Ancelotti desembarca no Brasil para assumir comando da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBFO técnico Carlo Ancelotti já está no Brasil. O comandante italiano da Seleção... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 06h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 06h56 ) twitter

Foto: Rafael Ribeiro/CBF O técnico Carlo Ancelotti já está no Brasil. O comandante italiano da Seleção Brasileira desembarcou na noite deste domingo (25), por volta das 21h, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em voo fretado. Ele chega com contrato assinado até a Copa do Mundo de 2026.

