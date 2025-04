Carpini celebra vitória do Leão da Barra sobre o Fortaleza: “A palavra é superação” Foto: Reprodução/TV VitóriaApós a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite desta... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 08h25 ) twitter

Foto: Reprodução/TV VitóriaApós a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite desta quarta-feira (16), no Barradão, o técnico Thiago Carpini destacou a entrega e o esforço dos jogadores do Vitória, que encerraram uma sequência de sete partidas sem vitórias. O duelo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante vitória!

