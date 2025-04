Carpini é expulso após gol do Vitória e critica arbitragem: “Está ficando chato” Foto: Reprodução/TV Vitória O técnico Thiago Carpini, do Vitória, foi expulso durante a derrota por... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h07 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória

O técnico Thiago Carpini, do Vitória, foi expulso durante a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo (6), no Barradão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a súmula do árbitro Rafael Rodrigo Klein, a expulsão ocorreu após o gol de empate do time baiano. De acordo com o juiz da partida, Carpini deixou a área técnica e chutou uma bola que estava sobre um suporte à beira do gramado. A ação foi considerada motivo para cartão vermelho.

