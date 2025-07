Carreta atinge casas após falha em ladeira em Vitória da Conquista; saiba mais Foto: Ascom/Vitória da ConquistaUma carreta carregada com ferro e alho colidiu com três residências após... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h57 ) twitter

Foto: Ascom/Vitória da ConquistaUma carreta carregada com ferro e alho colidiu com três residências após apresentar falha mecânica na tarde de quinta-feira (3), na Rua Castro Alves, no bairro Guarani. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, agentes do Simtrans foram enviados ao local para interditar a via e garantir a segurança de pedestres e motoristas.

