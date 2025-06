Carro cai no Rio Mangabeira em Salvador Foto: Reprodução/Record BahiaUm carro caiu no Rio Mangabeira, no bairro de Itapuã, em Salvador, na... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 08h56 ) twitter

Foto: Reprodução/Record BahiaUm carro caiu no Rio Mangabeira, no bairro de Itapuã, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (16). O acidente ocorreu por volta das 4h, nas proximidades da Rua da Mangueira, próximo à Padaria Beira Rio, no km 17 da região. Não houveram vítimas.

