Carro capota na ligação entre BR-324 e Via Expressa em Salvador Divulgação ViaBahiaUm carro capotou na ligação entre a BR-324 e a Via Expressa, em Salvador,... Taktá|Do R7 17/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Divulgação ViaBahiaUm carro capotou na ligação entre a BR-324 e a Via Expressa, em Salvador, por volta das 5h da manhã desta terça-feira (17). Três pessoas estavam no veículo no momento do acidente. De acordo com informações preliminares, o impacto foi maior do lado do condutor, que teve ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As outras duas pessoas que estavam no carro não se feriram. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local para prestar suporte. O veículo ficou bastante danificado após o capotamento. Segundo testemunhas, o motorista utiliza o trajeto há mais de 20 anos. No entanto, a forte chuva registrada na região durante a madrugada pode ter contribuído para o acidente. As circunstâncias do caso serão apuradas.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Connect 4 You 2025: Expectativa cresce com importantes apoiadores e ampla participação internacional

Crianças sobem em teto de carro para fugir de ataque de pitbull

Nova hidrovia do Rio São Francisco transporta cargas de Minas até Bahia e Pernambuco