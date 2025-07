Carro colide com poste e destrói barraca na avenida Dom João VI Foto: WikipédiaUm carro colidiu contra um poste na Avenida Dom João VI, no bairro de... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: WikipédiaUm carro colidiu contra um poste na Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, em Salvador, no início da noite desta terça-feira (8), e provocou retenções no trânsito da região. De acordo com o Núcleo de Operação Assistida da Transalvador (NOA), o impacto também atingiu uma barraca de lanches que estava montada no local.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Em jogo morno, Vitória perde em casa e está fora da Copa do Nordeste

Câmara aprova endurecimento de punições em casos de violência contra a mulher e furto de cabos

Grupo Clareou nega vínculo com turnê de Ivete e repudia uso da marca; entenda