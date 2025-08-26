Carro e moto colidem em cruzamento de Salvador, deixando dois feridos
Foto: Reprodução.Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (26), na Pituba, em Salvador. A colisão aconteceu por volta das 6h30, no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Manoel Dias da Silva.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o acidente e o estado das vítimas.
