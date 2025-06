Carro fica destruído após atingir boi em avenida movimentada de Feira de Santana Foto: Reprodução / Acorda CidadeCarro fica destruído após atingir boi em avenida movimentada de Feira... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h57 ) twitter

Carro fica destruído após atingir boi em avenida movimentada de Feira de Santana Taktá

Foto: Reprodução / Acorda CidadeCarro fica destruído após atingir boi em avenida movimentada de Feira de SantanaUm carro colidiu com um boi no início da noite de quinta-feira (5), na Avenida Doutor Silvio Matos, no bairro SIM, em Feira de Santana. O impacto causou a destruição da parte frontal do veículo. Até o momento, não há confirmação sobre feridos nem sobre o estado do animal.

