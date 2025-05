Carro fica preso entre dois ônibus após colisão no Arenoso Foto: Reprodução/Redes SociaisUm carro de passeio foi atingido por um ônibus e lançado contra outro... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 21h55 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm carro de passeio foi atingido por um ônibus e lançado contra outro coletivo na noite desta sexta-feira (23), na Rua Reinaldo Praxedes, no bairro do Arenoso, em Salvador. Não houve feridos. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o ônibus da linha 1146 – Terminal Acesso Norte x Arenoso colidiu com a traseira do veículo, que foi empurrado em direção a outro ônibus que estava à frente.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

