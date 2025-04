Carro invade supermercado na Pituba e deixa funcionária ferida Uma funcionária de um supermercado ficou ferida na tarde deste sábado (5), após um carro... Taktá|Do R7 06/04/2025 - 10h05 (Atualizado em 06/04/2025 - 10h05 ) twitter

Uma funcionária de um supermercado ficou ferida na tarde deste sábado (5), após um carro invadir o interior do estabelecimento localizado no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo ainda no estacionamento. O carro rompeu a fachada de vidro e avançou até a área dos caixas, atingindo a trabalhadora.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

