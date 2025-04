Carta escrita por sobrevivente do Titanic é vendida por R$ 2,4 milhões em leilão Foto: DivulgaçãoUma carta escrita por Archibald Gracie, passageiro da primeira classe e sobrevivente do naufrágio... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 14h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 14h41 ) twitter

Foto: DivulgaçãoUma carta escrita por Archibald Gracie, passageiro da primeira classe e sobrevivente do naufrágio do Titanic, foi leiloada por cerca de R$ 2,4 milhões. Datada de 10 de abril de 1912, quatro dias antes do desastre que matou cerca de 1.500 pessoas, o documento atingiu o maior valor já pago por uma carta relacionada ao navio.

