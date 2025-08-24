Cartunista Jaguar morre aos 93 anos e deixa legado histórico no jornalismo Foto: Reprodução/ABImorre cartunista Jaguar no Rio de JaneiroO cartunista Jaguar, um dos fundadores do jornal... Taktá|Do R7 24/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 19h38 ) twitter

morre cartunista Jaguar no Rio de Janeiro Taktá

Foto: Reprodução/ABImorre cartunista Jaguar no Rio de JaneiroO cartunista Jaguar, um dos fundadores do jornal O Pasquim e referência do humor crítico no Brasil, morre neste domingo (24), aos 93 anos, no Rio de Janeiro. Internado com infecção respiratória, ele não resistiu às complicações no hospital Copa D’Or. Jaguar desafiou a ditadura militar com traço simples e ironia contundente. E revolucionou a imprensa brasileira a partir da década de 60.

