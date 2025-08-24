Cartunista Jaguar morre aos 93 anos e deixa legado histórico no jornalismo
Foto: Reprodução/ABImorre cartunista Jaguar no Rio de JaneiroO cartunista Jaguar, um dos fundadores do jornal...
Foto: Reprodução/ABImorre cartunista Jaguar no Rio de JaneiroO cartunista Jaguar, um dos fundadores do jornal O Pasquim e referência do humor crítico no Brasil, morre neste domingo (24), aos 93 anos, no Rio de Janeiro. Internado com infecção respiratória, ele não resistiu às complicações no hospital Copa D’Or. Jaguar desafiou a ditadura militar com traço simples e ironia contundente. E revolucionou a imprensa brasileira a partir da década de 60.
Foto: Reprodução/ABImorre cartunista Jaguar no Rio de JaneiroO cartunista Jaguar, um dos fundadores do jornal O Pasquim e referência do humor crítico no Brasil, morre neste domingo (24), aos 93 anos, no Rio de Janeiro. Internado com infecção respiratória, ele não resistiu às complicações no hospital Copa D’Or. Jaguar desafiou a ditadura militar com traço simples e ironia contundente. E revolucionou a imprensa brasileira a partir da década de 60.
Saiba mais sobre a vida e o legado de Jaguar consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Saiba mais sobre a vida e o legado de Jaguar consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: