Casa de guarda portuário é invadida duas vezes por assaltantes; saiba onde Foto: Reprodução/Google Street ViewCasa de guarda portuário é invadida duas vezes por assaltantes; saiba ondeUm... Taktá|Do R7 01/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Google Street ViewCasa de guarda portuário é invadida duas vezes por assaltantes; saiba ondeUm homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados durante uma tentativa de assalto à casa de um guarda portuário federal, na manhã desta sexta-feira (1º), no edifício Carolina, na Ladeira da Palma, bairro de Nazaré, em Salvador. Segundo as primeiras informações, os suspeitos foram surpreendidos pelo proprietário do imóvel no momento da ação criminosa.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Surto de circovírus ameaça ararinhas-azuis reintroduzidas na natureza; entenda

Loyola descarta impacto de pesquisa eleitoral e diz que “não nos preocupa”

Câmara retoma sessões na segunda-feira (4) e prioriza PDDU